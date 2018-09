fš, Novinky

Záběr zachycuje, jak se galaxie NGC 3981 promítá do inkoustové temnoty vzdáleného vesmíru v souhvězdí Poháru. Snímek byl pořízen již v květnu pomocí přístroje FORS2 (Focal Reducer and low dispersion Spectrograph 2) a dalekohledu ESO/VLT (Very Large Telescope).

V září jej mezivládní astronomická organizace ESO, jejímž členem je také Česká republika, pomocí videa představila.

Spirální galaxie NGC 3981

FOTO: ESO

V centru je obří černá díra

„Citlivý zrak aparátu odhaluje spirální ramena galaxie NGC 3981 s roztroušenými tmavými oblaky prachu a rudě zářícími oblastmi s probíhající tvorbou hvězd. Celá galaxie je nakloněna k Zemi, což astronomům umožňuje nahlédnout přímo do jejího centra – hvězdami a dalšími objekty hustě osídlené oblasti, v jejímž srdci leží supermasivní černá díra,“ uvádí ESO ve své zprávě.

Zařízení FORS2

FOTO: ESO

Patrná je i vnější spirální struktura NGC 3981. Některé její části vypadají, jako by se od galaxie oddělovaly, dle vědců zřejmě v důsledku gravitačního působení při blízkém setkání s jinou galaxií kdysi v minulosti.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Cesta přes Mléčnou dráhu až ke galaxii NGC 3981

Autor: ESO/Digitized Sky Survey 2/N. Risinger (skysurvey.org). Music: Astral Electronic.

NGC 3981 má nemálo galaktických sousedů. Nachází se zhruba 65 miliónů světelných let od nás a je součástí skupiny kolem galaxie NGC 4038, ke které patří galaxie Antény. Celá skupina náleží k většímu shluku známému jako Crater Cloud, a ten je součástí kupy galaxií v souhvězdí Panny, rozsáhlého seskupení galaxií, ke kterému patří i Mléčná dráha.

Okolí galaxie NGC 3981

FOTO: ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin

Mapka zachycuje polohu spirální galaxie NGC 3981 v souhvězdí Pohár (vyznačena červeným kruhem). Vyobrazena je většina hvězd viditelných pouhým okem za dobrých pozorovacích podmínek.

FOTO: ESO, IAU and Sky & Telescope

Odborníkům z ESO se v letošním roce povedlo natočit rovněž unikátní záběry zářící hvězdné krajiny, a to hvězdokupy s katalogovým označením RCW 38. Tento objekt je od Země vzdálen 5500 světelných let. [celá zpráva]