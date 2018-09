fš, Novinky

„Na Festivalu vědy si můžete na vědu doslova sáhnout a zjistit tak, že má rozmanité podoby a využití. Chtěli bychom také pomoci v rozhodování všem, kteří si vybírají zaměření budoucího studia,“ uvedla za organizátory Tamara Mašatová z Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy.

Auto, které samo zaparkuje

Budoucnost samořídicích aut se představí v expozici firmy Valeo v podobě automobilu, který sám zaparkuje. Lákadlem budou i elektromotorky pro děti a dospělé od české firmy Kuberg, na nichž se návštěvníci mohou projet. Projížďku elektroautem Volkswagen e-Golf nabídne firma Schrack Technik.

Dětská elektromotorka

FOTO: Akademie věd ČR

Deset ústavů Akademie věd ČR připravilo exkurze do nejrůznějších vědních oborů – v Ústavu dějin umění lze vyzkoušet fotografování uměleckých děl či vyvolávání fotografií klasickou mokrou cestou.

Tajemství elektrických výbojů objasní ve stánku Ústavu fyziky atmosféry a s pomocí Ústavu chemických procesů si návštěvníci zkusí vypěstovat biomasu z odpadních materiálů. Stánek Ústavu experimentální botaniky představí skryté barvy rostlin.

Jak sestrojit vesmírnou sondu

Co to jsou urychlovače, jak fungují a k čemu slouží, to prozradí v Ústavu jaderné fyziky. Fyzikální ústav předvede jak mlžnou komoru, v níž lze vidět dráhy protonů, tak lasery jako unikátní zdroje světla. Jak sestavit kosmickou sondu a jak vypadá Slunce, bude možné vidět ve stánku Astronomického ústavu.

Ve stáncích Ústavu organické chemie a biochemie vědci na praktických příkladech ukážou přeměny světelné, tepelné a chemické energie a přesvědčí o tom, že chemie se nevyhýbá ani hmyzí říši. Kupříkladu termiti mezi sebou komunikují pomocí feromonů.

Specialisté z Celního úřadu předvedou, že pro jejich psí odborníky je snadné objevit drogy, cigarety či výbušniny.

Česká televize přiblíží populární technologii „elektronické tužky“ známou ze sportovních přenosů. Každý si pak může zahrát na sportovního analytika a vyzkoušet si, jak se s ní pracuje.

Zájemci se také budou moci stát moderátorem televizních zpráv v jednom ze stánků Univerzity Karlovy (UK), kde s pomocí čtecího zařízení budou před kamerou moderovat.

Nahlédnout pod kůži při opalování

Ve stánku jedné z lékařských fakult UK nechá speciální přístroj nahlédnout pod kůži při opalování. Česká zemědělská univerzita v Praze představí svůj komplexní výzkum léčebného konopí, speciální pytle pro dlouhodobé uskladňování brambor nebo projekt na záchranu Derbyho antilopy.

Na Festivalu nebudou chybět ani zdravotní záchranáři ze spolku Life Rescue, návštěvníci si mohou vyzkoušet resuscitaci i to, jak pomocí defibrilátoru zachránit život. Příběh krve „odvypráví“ zájemcům pracovníci Ústavu hematologie a krevní transfuze.

Psí čenich jako nejcitlivější detektor

Na trenažéru Dopravního podniku hl. m. Prahy se zase každý může na chvíli stát řidičem tramvaje. Pražské vodovody a kanalizace ukážou, jak se „vyrábí“ pitná voda v odpadní čističce.

I České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze připravilo pro letošní ročník mnoho novinek – na speciální řezačce si lze vyzkoušet projektování vodního kanálu. Takzvaní ozoboti předvedou, jak umějí rozeznávat obličeje, tančící roboti předvedou mazurku. Návštěvníci si zkusí, jak se ovládá „roboruka“, a detektor lži je přesvědčí, že nemůže být ovlivňován vědomě.

Můžeme si za sucho sami?

Stánky vystavovatelů doplní v odpoledních hodinách v Národní technické knihovně veřejná debata na horké téma „Sucho a vedro – můžeme si za to sami?“. Bude se hovořit o počasí, jeho předpovědi, změnách klimatu a změnách ekosystému.

Na Festival vědy, jehož loňský ročník navštívilo 15 tisíc lidí, je vstup zdarma. Jde o původní společný projekt Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze, ČVUT, Akademie věd ČR, Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy a Národní technické knihovny.