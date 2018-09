Novinky, ČTK

Sídlo z neolitické doby bylo nalezeno asi 140 kilometrů severně od Káhiry, uvedlo egyptské ministerstvo pro památky.

Hlavní archeolog Frederic Gio oznámil, že jeho tým nalezl sila obsahující zvířecí kosti a potraviny, které naznačují, že zde lidé žili již kolem pátého tisíciletí před naším letopočtem. To by bylo 2500 let před začátkem staveb pyramid v Gíze.

V tzv. předdynastické době, tedy před vládou prvního faróna, byla země rozdělená na Dolní (severní) a Horní (jižní) Egypt. Obě země byly spojeny kolem roku 3000 př. n. l. pravděpodobně pod vládou zakladatele 1. dynastie Narmera. Sami starří Egypťané považovali za sjednotitele obou egyptských zemí mytického krále Meniho, je možné, že šlo o jednu osobu.

Egypt v posledních letech často hlasitě oznamuje nové objevy v naději, že se mu podaří oživit cestovní ruch po nepokojích, které následovaly po povstání v roce 2011, uvedla agentura AP.