Páteční úplné zatmění bude trvat 1 hodinu, 42 minut a 57 sekund, což z něj dělá nejdelší v tomto století. Jeho hlavní fáze začne ve 21:30, jeho maximální fáze nastane ve 22:21, skončí ve 23:13. Na našem území však Měsíc vyjde ve 20:47 SELČ (V Praze, jinde se čas liší o minuty), kdy začne první fáze částečného zatmění, celkem bude trvat asi čtyři hodiny.

Pozorování v Praze komplikovala oblačnost, zatmění bylo pozorovatelné až před půl jedenáctou. Nad hvězdárnou ve středočeském Ondřejově bylo rovněž oblačno. Také stovky lidí, kteří vyrazili pozorovat zatmění v brněnské hvězdárně na Kraví hoře, čekalo kvůli zatažené obloze zklamání.

Zatmění měsíce nastává obvykle při úplňku, a to tehdy, pokud se Slunce, Země i Měsíc ocitnou v jedné přímce. „Měsíc na určitý čas projde zemským stínem, z toho důvodu jeho jasnost zeslábne a na chvíli zmizí z oblohy,“ vysvětlil Novinkám Václav Pavlík z pražského Planetária.

Při úplném zatmění bude Měsíc asi 5,5 stupně nad jihovýchodním obzorem a v té době bude pod ním vycházet jasný Mars. Tato planeta se dostane do takzvané velké opozice se Sluncem, při které dosáhne maxima hvězdné velikosti. Znamená to, že bude nejjasnější za posledních 15 let. Pozorovatelé tak budou moci spatřit blízko sebe zrudlý Měsíc a výrazně naoranžovělý Mars.

Zatmění nejsou až tak vzácná



Co se týče zatmění Měsíce, jako první se na obloze objevuje takzvané polostínové zatmění. „To má měsíc našedlou barvu a je zatměný jen z části. Poté nastává fáze úplného zatmění, která může trvat i dvě hodiny a pak se měsíc opět vrací do polostínového zatmění. To je způsobeno převážně tím, že Slunce není bodový, ale rozsáhlý zdroj,“ dodal Pavlík s tím, že vlivem lomu světla se měsíc zbarví do červenohněda.

Zatmění Měsíce sice nenastávají při každém úplňku, ale nejsou ani tak úplně vzácná, jak by se mohlo zdát. „Úplné zatmění Měsíce v průměru nastává asi dvakrát za dobu tří let. Přibližně jednou za tři až čtyři roky se pak dokonce do jednoho kalendářního roku vejdou dvě úplná zatmění, jako tomu je i letos,” uvedl Pavlík.

Letošní úkaz je přesto v lecčems unikátní, zejména pak v tom, že lze na noční obloze kromě zatmění pozorovat i Mars v opozici. [celá zpráva]