zel, Novinky

Šestitunový vrak lodi po mnohaletém pátrání objevila jihokorejská společnost Shinil. V hloubce přes 430 metrů se nachází na východě korejského pobřeží, asi kilometr od ostrova Ullung-do.

Obsah nákladu lodi ale není doposud známý. Podle slov zástupců společnosti se našlo mnoho železných krabic, na jejichž otevření v současné době pracují. Současně je v plánu vylovit i celou loď jako takovou.

Expert, který se vyjádřil pro New York Times, vidí nalezení jakéhokoliv pokladu jako málo pravděpodobné. Pro Rusko bylo totiž mnohem bezpečnější poslat za války s Japonskem své zlaté rezervy po železnici.

Kdyby se ale přece jen nějaké zlato našlo, připadla by celá polovina zpět do rukou Ruska. Zbytek by podle informací South China Morning šel na rozvoj asijské ekonomiky a na turistické projekty. Jedním z nich by bylo i muzeum věnované potopené lodi.

To, že se jedná právě o křižník Dimitrij Donský, poznali potápěči podle zachovalého nápisu na trupu lodi. Ten je podle slov výzkumníků mohutně poničený několika střelami, ale paluba křižníku zůstala v relativně dobrém stavu.

V době svého potopení se křižník právě vracel do přístavu ve Vladivostoku z prohrané bitvy u Tsušimy. Ta znamenala totální porážku Ruska v rusko-japonské válce.