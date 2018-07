Úhoře v evropských řekách ohrožuje kokain, týká se to i Vltavy

Stopové množství kokainu spláchnutého do řek škodí ohroženým úhořům. Zjistila to nová studie, o které informoval britský list The Guardian. Úhoři jsou po požití kokainu hyperaktivní, navíc trpí úbytkem svalů, poškozením žáber a hormonálními změnami. Účinky drogy na fyziologii úhořů říčních může mařit jejich dlouhou migraci oceány za reprodukcí, uvedli vědci.