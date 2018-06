Václav Pergl, fš, Novinky, ČTK, Právo

V počátku dvouměsíčního volna se školáci mohou těšit na slunečné počasí s teplotami kolem 25 °C. Letní prázdniny potrvají dva měsíce. Řada škol přes ně bude rekonstruovat své budovy či stavět nové.

Školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září. V některých školách, kde se stavební práce nedokončí včas, to s povolením ministerstva školství může být i později.

Věčné téma: známky

Byť mají v určitých školách slovní hodnocení, opět se hojně diskutuje i problematika školního známkování. Podle Martina Jana Stránského, neurologa z Polikliniky na Národní třídě v Praze, není správné známkovat žáky za to, jak úspěšně se například dokázali nabiflovat látku.

To hlavní, co by se mělo hodnotit, je jejich snaha využívat vlastní potenciál mozku jako myslícího orgánu, tedy schopnost přemýšlet, diskutovat, řešit problémy a především se učit z vlastních chyb. Jenže za chyby se v tradiční škole trestá zhoršenou známkou.

„Děti se ani tak nebojí toho, že dostanou špatné známky na vysvědčení, ale mají strach z reakce rodičů. Trestů a negativních pocitů se obávají mnohem více, než si myslíme. Takové obavy často vedou k úzkosti, depresi a k pocitům méněcennosti, které je pak pronásledují celý život,“ konstatoval Stránský.

Podle něho dětem chybí dostatek životních zkušeností, na jejichž základě se vytvářejí v mozku cesty k sebereflexi.

Nikdy nevyhrožujte, neponižujte a snažte se neporovnávat své dítě s jinými dětmi. Každý jsme přece originál psycholožka Klára Gajdušková

„Skoro v každém člověku, i malém, je nějaký talent. Zaměřte se tedy na to pozitivní. Každý nemusí být ve všem génius. Možná vašemu synovi nebo dceři nejde čeština nebo matematika, ale zato jsou kreativní, cílevědomí, pečliví, přemýšliví. Utvrzujte v dětech sebedůvěru a podporujte je v oblastech, v nichž vynikají,“ radí Klára Gajdušková, psycholožka na jmenované poliklinice.

„Nikdy nevyhrožujte, neponižujte a snažte se neporovnávat své dítě s jinými dětmi. Každý jsme přece originál,“ dodala. „Pokuste se společně s dítětem rozebrat příčiny, zjistěte, co dítě baví a jak to podpořit, a společně si naplánujte přiměřené cíle pro příští školní rok. A hlavně oceňte iniciativu.“

Je rovněž pravda, že jelikož je vysvědčení shrnutím výkonů za uplynulé měsíce, známky by příliš neměly překvapit ani žáky, ani rodiče.

ZŠ opouští skoro 78 tisíc deváťáků

V ČR je zhruba 4150 základních a přibližně 1300 středních škol. ZŠ v končícím školním roce navštěvovalo podle statistik ministerstva přibližně 925 300 žáků, více než půl miliónu z nich na prvním stupni. Na střední školy chodilo v denní formě studia kolem 391 700 dětí, z nichž byly zhruba tři čtvrtiny v maturitních oborech.

Základní školy opouští asi 77 800 deváťáků, dle odhadů MŠMT by pak v září do prvních tříd mohlo nastoupit kolem 108 200 dětí. Maturitou svou studijní dráhu letos úspěšně ukončilo 53 600 mladých lidí – cca o 500 méně než loni. Řada z nich bude pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole.

Prázdniny samozřejmě čekají i na učitele, kterých je ve středních a základních školách kolem 120 tisíc. Někteří z nich kromě odpočinku plánují i samostudium či návštěvu nějakého vzdělávacího kurzu.