Vztah mezi žáky a pedagogy je na přátelské bázi, všichni si zde tykají. „Žáci jsou pro nás partneři, my se snažíme, aby byli zapojeni do toho procesu rozhodování, formování pravidel. Mohou spolurozhodovat o tom, co se učí, kdy se to učí, jak se to učí, jsou vlastně aktivními účastníky toho celého vzdělávání a mohou to dost ovlivnit,“ popisuje netradiční výuku na gymnáziu ředitel Jiří Bureš.

Gymnázium da Vinci provozuje kromě gymnázia i první stupeň a školku.

Taková svoboda rozhodování by se v rukou mladých teenagerů mohla zvrtnout, to však podle Bureše nehrozí a nemá s tím zkušenosti. Podle něj právě to, že studenti nemají nadiktovaný řád, pravidla a podmínky, ale naopak se na jejich tvorbě mohou podílet, má za důsledek větší chuť ke vzdělávání. Přestože gymnázium funguje teprve tři roky, a tudíž ještě žádní studenti nematurovali, ani maturita nebude pro žáky podle Bureše problém.

„Čeština i angličtina jsou na vysoké úrovni, zbytek už jsou specializace, které si studenti sami volí tak, aby mohli dělat to, co je baví a co by třeba chtěli dělat i nadále,“ říká Bureš.

Určitý řád ale zůstává, studenti mají daný rozvrh, který si však při prvotním plánování sami mohli upravit. Mimo jiné škola studentům nabízí mnoho volitelných předmětů a každoročně pořádá třítýdenní expediční projekt, kde se studenti na vybrané téma seznamují s veškerými podklady, vyrážejí na průzkum do terénu a výsledky nakonec prezentují na své i dalších školách.

Utekla z „normální“ školy

Jedním z takových výtvorů je například projekt Končina, na kterém se podílela osmnáctiletá studentka třídy G3 (tedy třetí ročník gymnázia) Johana Havrdová. „Tato výstava má přiblížit lidem rozdíl mezi konzumní a normální krajinou a jak se tyhle dva světy nedobře potkávají a prolínají,“ říká studentka, která si volnost na gymnáziu pochvaluje.

Gymnázium da Vinci

„Sama jsem si prošla i normálním gymplem, z kterého jsem úspěšně utekla, ale je to samozřejmě něco úplně jiného. Je tady hrozně velká svoboda, která může vypadat jako výhoda, ale pro mnoho lidí je to hrozné břemeno. Takže jestli sem chce někdo utíkat, tak určitě s nějakou jasnou představou, co by chtěl a proč by to chtěl,“ dodává.

Za tyto třítýdenní projekty dostávají žáci slovní hodnocení v podobě zpětné vazby o tom, jaká byla jejich práce v týmu, co zjistili a jak se jim téma podařilo zpracovat. „Známky nedáváme, ty nám nepřijdou vhodné. Samozřejmě ale pokud student nepracuje a neplní si svoje povinnosti, plynou z toho nějaké důsledky,“ dodává Bureš.

Gymnázium, které je společně se základní a mateřskou školou součástí školy da Vinci, má momentálně kapacitu 72 studentů. Zatím zde jsou tři ročníky a 32 studentů. Příští rok se gymnázium chystá na svůj první čtvrtý ročník a první maturity. Roční školné na této speciální škole je 95 tisíc korun.