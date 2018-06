Novinky, ČTK

Zvýšení příspěvku na činnost vysokých škol by podle nich mělo jít primárně do mzdových prostředků a další navýšení financí do mzdových tarifů. ČKR také žádá navýšení objemu investičního programového financování na roky 2019 až 2022, aby se vysoké školy mohly rozvíjet.

Průměrné tarify odborných asistentů na vysokých školách se v současnosti pohybují od 21 500 do 27 tisíc korun. Jejich průměrný hrubý plat byl loni dle statistik ministerstva práce 41 401 Kč. Průměrná mzda v Česku byla koncem loňského roku 31 646 korun.

Podle dřívějších údajů Rady vysokých škol činí odměny a osobní příplatky na VŠ v průměru 37 procent platu. Jde o největší podíl pohyblivých složek v rámci veškeré tuzemské platové a mzdové sféry.

Více peněz hlavně díky odměnám a grantům

Z květnového vyjádření předsedy Rady vysokých škol Milana Pospíšila vyplynulo, že jsou akademici poměrně dobře placeni především díky odměnám a nadtarifním příspěvkům, které získávají za různé granty a projekty. Jejich získání ale podle něj není jednoduché a zajistí příjem jen na omezenou dobu.

Pro některé pozice je ovšem tarif nižší než v regionálním školství a nižší než zaručená minimální mzda. (Pojem regionální školství zahrnuje mateřské, základní a střední školy, jejich zajištění mají na starosti kraje.)

Rozpočet vysokých škol od roku 2014 do loňska stagnoval kolem 22 miliard Kč. Loni se akademikům s pomocí odborářů podařilo pod hrozbou protestů vyjednat na letošní rok tři miliardy korun navíc, byť původně požadovali 4,5 miliardy. [celá zpráva]

Financování vysokých škol podle rektorů přesto nadále zaostává za průměrem vyspělých zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zhruba o osm až devět miliard korun ročně.