ČTK/AFP

„Jedná se o nejstarší zkamenělé stopy živočicha, které byly dosud nalezeny,” pochlubili se autoři studie, která byla otištěna v odborném časopisu Science Advances.

FOTO: Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences

Výzkumníci narazili na stopy v soutěsce řeky Jang-c'-ťiang na jihu Číny. „Stáří horniny, která zkamenělinu obsahovala, jsme určili na 541 až 551 miliónů let,” řekl agentuře AFP badatel Če Čchen z Čínské akademie věd.

Na jihu Číny nalezli nejstarší otisky končetin neznámého živočicha.

Jaký tvor za sebou stopy zanechal, se však zjistit nepodařilo. Poblíž stop vědci jeho zkamenělé ostatky nenalezli, není známá ani žádná zkamenělina, která by stopám odpovídala.

Víme o něm pouze to, že byl „osově souměrný,” uvedl čínský vědec. Patrně se podle něj jednalo o předchůdce členovců nebo čtyřnožců.