luk, Novinky

Badatelé použili software, který se využívá pro analýzu řeči, a zjistili, že housle od těchto dvou mistrů z města Cremona v Itálii mají určité vlastnosti lidského hlasu.

Vědci nahráli profesionálního houslistu, který hrál postupně na patnáct starých nástrojů z jednoho tchajwanského muzea. Jejich typický zvuk srovnávali s nahrávkou šestnácti mužských i ženských vokalistů, zpívajících zvuky anglických samohlásek.

Při experimentu se zjistilo, že staré italské nástroje vydávaly téměř lidské formanty – harmonické tóny, které vznikají při rezonanci v hlasovém ústrojí.

Přesněji řečeno Amatiho nástroje vydávaly formanty podobném těm od basových a barytonových zpěváků, zatímco stradivárky vydávaly formanty o vyšších frekvencích – bližších tenoristům a kontraaltům.

Sladkost ženského hlasu

Hwan-Ching Tai, autor studie z Národní tchajwanské univerzity, pro britský list The Guardian poznamenal, že o Stradivariho houslích se často říká, že v sobě mají jakousi „jasnost“ nebo až „oslnivost“. Tyto vlastnosti by mohly vyplývat z těchto tónů o vyšší frekvenci, které nástroje přibližují ženským hlasům.

„Některé z houslí vyrobených Stradivarim rozhodně vykazují kvality ženského zpěvu, což přispívá ke slavné sladkosti a jemnosti jejich zvuku,“ řekl tchajwanský vědec. Ženy-zpěvačky vydávají formanty o vyšší frekvenci než muži, protože jejich hlasové ústrojí je kratší.

Andrea Amati, který se narodil v roce 1505, je považován za vynálezce moderních houslí. Jeho nástroje byly tak úspěšné, že se jejich design kopíroval po celé generace. Antonio Stradivari se narodil o 139 let později. Vycházel z Amatiho metod, ale vylepšil je tak, že nakonec vyráběl nástroje, které se dodnes považují za nepřekonané.

Tai, jehož studie vyšla v časopise Proceedings of the National Academy of Science, není prvním vědcem, který se snažil odhalit teoretické pozadí úspěchu italských mistrů houslařů. Jeho předchůdci tvrdili, že tajemství spočívá v laku či v hustotě dřeva. Další výzkumy ovšem prokázaly, že koncertní publikum dává přednost zvuku moderních houslí.