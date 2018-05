ČTK

Informaci přinesl ve čtvrtek Miroslav Popelka z hulínské pobočky Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Figurka byla podle Popelky objevena v jedné z mnoha odkrytých sídlištních jam v hloubce zhruba dvou metrů. Je vysoká asi 12 centimetrů a pravděpodobně znázorňuje muže.

"Má naznačené genitálie, které bohužel jsou odlomené, takže už nemůžeme soudit na jejich velikost. V horní partii má hlava naznačený nos a ve středové partii, v trupu, je zasazený bronzový korál," uvedl Popelka.

Nálezy figurek ženských postav jsou typické pro období starší a mladší doby kamenné. Objev mužské sošky z doby kolem roku 1200 před naším letopočtem na českém území však považují archeologové za zcela mimořádný. "Určitě je to průlomový objev v tom, že my už teď víme, že figurální plastika v době bronzové je. Sídlišť z doby bronzové jsou přitom v rámci celé střední Evropy prozkoumány stovky," sdělil archeolog.

Figurka, která má ve spodní části výraznou prasklinu, nyní poputuje do laboratoře, kde se o ni postarají odborníci. V budoucnu se pravděpodobně stane součástí sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Podle Jany Langové z archeologického oddělení muzea by to mohlo být už příští rok. "Budeme přemýšlet o tom, že bychom poté figurku vystavili na výstavě věnované nejnovějším archeologickým nálezům," řekla.

Kromě sošky objevili archeologové u Otrokovic také množství střepů keramických nádob, formu na výrobu bronzové sekery, formy na odlévání dalších drobných předmětů nebo závaží z tkalcovského stavu. Už loni narazili i na několik hrobů. Kromě lužické kultury lze jednotlivé nálezy přiřadit také k asi o 300 let starší kultuře věteřovské. Výzkum potrvá do léta, kdy by měli silničáři na místě zahájit dostavbu jihovýchodní části obchvatu Otrokovic, který je součástí dálnice D55.