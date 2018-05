Oldřich Danda, Právo

„Bohužel realita ukázala, že zájem zdaleka nebyl takový, jak kraj předpokládal. Za těchto podmínek je otevření třídy od nadcházejícího školního roku nereálné,“ řekl Právu mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Prvním kolem přijímacích zkoušek prošli pouze dva studenti. Pro otevření vojenské třídy v integrované škole v Sokolově je potřeba nejméně patnáct žáků.

Negativní postoj ministryně Šlechtové mohl zájemce odradit. Jana Vildumetzová (ANO)

Do Sokolova se na obor elektrotechnik ale přihlásilo pouze sedm uchazečů a dalších 11 žáků bylo ochotno nastoupit, pokud by nebyli přijati v Moravské Třebové, kde armáda svou střední školu již má.

Nezvládli tělocvik

„Bohužel několik uchazečů vypadlo už kvůli tělocviku a další neuspěli z českého jazyka a matematiky. Lze tedy sdělit, že z 18 potenciálních uchazečů o studium v Sokolově uspěli pouze dva,“ uvedl Pejšek.

Uchazeči musí proti jiným vrstevníkům projít zdravotními a fyzickými testy. Musí uběhnout tisíc metrů, chlapci udělat shyby a dívky šplhat na tyči.

Karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO) je zklamaná. Očekávala, že vojenská škola vypíše druhý a třetí termín a zbývající studenty tak doplní.

Nově zvolená hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO) na archivním snímku.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Do Třebové je nával. Přihlásilo se 373 žáků, na školu tam přitom armáda bere jen 128 studentů do denního a 30 do dálkového studia. V Sokolově mělo vzniknout 32 nových míst.

Liknavá obrana?

Ministerstvo nevěří, že by nová kola přijímaček pomohla. „Zástupci ministerstva to nikdy neslíbili. Všichni případní uchazeči by museli projít i vyšetřením ve vojenské nemocnici, což je časově náročné,“ řekl Pejšek.

Dodal, že navíc ani v Třebové v prvním kole na obor elektrotechnik neprošel přijímačkami dostatek žáků a třída vznikne jen těžce. Ministerstvo projekt ale neodepsalo. Počítá, že třídu příští rok v Sokolově otevřou.

Vildumetzová soudí, že za nezájmem nebyla malá reklama, ale vlažný přístup ministryně obrany Karly Šlechtové (za ANO) a průtahy ministerstva.

„Příčinu malého počtu zájemců o studium vidím jednoznačně v negativním postoji ministryně obrany v počátku realizace záměru, který mohl uchazeče znejistět a odradit,“ řekla Právu.

Podle ní odmítnutí ministerstva je nefér pro studenty, kteří se na školu již dostali. „Navíc už probíhají práce na úpravách internátu a připravují se další věci spojené s fungováním vojenské školy,“ dodala.

Vznik vojenské třídy na západě Čech dojednali minulý rok na podzim tehdejší ministr obrany Martin Stropnický (ANO) s hejtmankou. Pobočka vojenské školy měla být jedním z projektů, jak dostat zpátky do Karlovarského kraje armádu.

Dalšími kroky má být vytvoření výcvikového centra ve vojenském újezdu Hradiště a výhledově rozmístění vojenských posádek v kraji nebo využití letiště v Karlových Varech pro potřeby armády.