Vědci z Dánska odhalili pomocí zbytků stolice detaily o stravování předků

Nizozemci pili víno, Dánové či Litevci spíše pivo. Dříve se navíc jedlo více syrového a špatně uvařeného masa. Vyplývá to z vědecké studie, zveřejněné v časopise Plos One, která shrnuje výzkum stovky let starých zbytků stolice vykopaných na místech starých latrín. Dánský tým kolem Martina Söea z Kodaňské univerzity zkoumal především genom vajíček parazitů, která se našla v pozůstatcích starých lidských exkrementů.