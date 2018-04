Etická výchova ve školách? Děti často neumějí ani poděkovat

Když začali prvňáčci chodit do základní školy na pražském Jarově, nebylo prý výjimečné, že za šťouchnutí v tlačenici při vstupu do třídy rozdávaly děti rány pěstí. Nikdo se neomlouval, nebyl ochoten uznat, že šlo o nedopatření. Dnes si školáci vzájemně pomáhají. „Ale kouzelné slůvko děkuji, stejně jako poprosit, je učím pořád,“ směje se jejich učitelka Kateřina Petřinová, jež se jim snaží také vysvětlit, co je to etika.