Vladimír Klepáč, Novinky, Právo

V novém oboru také čekají posluchače testy a zkoušky. Především budou ale učitelé hodnotit podnikatelské úspěchy každého studenta.

Inspirace z Finska

„Neočekáváme, že po ukončení tříletého studia budou z našich absolventů majitelé nadnárodních společností. Spíše půjde o majitele firmiček s drobnou výrobou, která může být zaměřena například na bytové doplňky, o provozovatele kavárniček nebo podnikatele v oblasti nákupu a prodeje zboží. Škála podnikání je pestrá,“ řekl Právu garant oboru Robert Zich.

Podnikatelská fakulta brněnského VUT se nechala při vytváření koncepce tohoto oboru inspirovat na univerzitě ve finském Tampere, kde byl zřízen již před zhruba dvaceti lety.

Hlavním smyslem studia je naučit zájemce podnikat tak, aby neutonul v záplavě administrativy spojené s provozem firmy, vyznal se v daních i ve financích, a rozuměl tedy nejen ekonomice podniku, ale také tomu, jak si má jeho firmička budovat značku.

Vyučující pomohou studentům nejen rozjet jejich podnikání, ale škola jim navíc poskytne i prostory sloužící jednak jako kanceláře pro jejich firmy a také místa pro různá obchodní jednání a další schůzky.

Výhodou každého studenta-mladého podnikatele bude to, že se bude moci kdykoli poradit o připravovaných krocích spojených se založením a s rozvojem své firmy.

Snílkům vstup zakázán

Začátek bude pozvolný. V prvním ročníku půjde spíše o cvičné podnikání. Student bude mít pouze virtuální firmu a posluchači si budou zkoušet obchodování mezi sebou. Půjde o simulaci firmy, která ale nepotrvá příliš dlouho. Od druhého ročníku startuje skutečné podnikání.

Obor není určen pro snílky, kteří říkají, že by jednou možná chtěli podnikat. Již při vstupním pohovoru musí mít uchazeč vytvořenou základní koncepci své budoucí firmy.

„Jde o poměrně unikátní metodu výuky. Ve Finsku se ale osvědčila a má výsledky. Hlavně pomůžeme těm mladým lidem, kteří chtějí podnikat, mají dobrý podnikatelský nápad a odhodlání, jen se bojí jít do toho, protože se jim to zdá jako příliš obtížné či riskantní. Tím neříkám, že začátky podnikání jsou lehké. Určitě ale cesta existuje. My jim chceme pomoci ji najít a úspěšně se po ní vydat,“ dodal Zich.