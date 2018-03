Novinky, ČTK

„Lidé nemají důvod se něčeho obávat,” uvedl úřad s ubezpečením, že „nepůjde o prudkou srážku se Zemí jako ve vědeckofantastických filmech, ale o rozpad do nádherného meteorického roje v krásné hvězdné oblohy”.

Stanice byla umístěna na oběžné dráze v září 2011. Čína chystala její kontrolovaný návrat do atmosféry Země, ale to se nepovedlo, protože v březnu 2016 přestala reagovat na příkazy a nakonec zcela přestala fungovat.

Pád čínské vesmírné stanice Tchien-kung 1

V nadmořské výšce asi 100 kilometrů se díky tření v atmosféře stanice rozpadne na kusy, utrhnou se solární panely, antény a další vnější prvky. Se zvyšující se teplotou začnou všechny součástky hořet a hlavní konstrukce by měla explodovat zhruba ve výšce 80 kilometrů.

Je menšina úlomků dopadne až na Zemi - v tom případě skončí většina v moři, protože oceány zabírají více než 70 procent zemského povrchu.

Mezi státy případně ohroženými troskami by Česká republika být neměla. Pokud by zbytky stanice dopadly do Evropy, pak by mohly skončit v některé ze zemí nacházejících se na jihu kontinentu.

Stanice Tchien-kung 1 je padesátým největší objektem, který se nekontrolovatelně řítí k zemi od roku 1957. Podle amerického astronoma Jonathana McDowella ani větší objekty v minulosti nikomu neublížily. Pád stanice přirovnal ke zřícení hodně malého letadla. I on hovořil o tom, že lidé se mohou těšit na „senzační show” na nebi se „sérií ohnivých koulí”.