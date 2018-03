Vědci otevřeli 2500 let starou rakev. Mysleli si, že je prázdná

Australským vědcům se podařilo objevit pozůstatky dva a půl tisíce let staré egyptské mumie. Mohlo by to podle nich vnést světlo do dalšího bádání o starověkém Egyptě, jelikož kompletní a nepoškozené mumie se podrobně nestudují. Zajímavostí je, že Sydneyská univerzita získala rakev s mumií před 150 lety, avšak doteď ji akademici pokládali za prázdnou. Po otevření víka tak nemohli uvěřit vlastním očím.