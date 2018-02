Nejen z Česka ale ze všech koutů Evropy přitom přicházejí zprávy o pokoření teplotních rekordů. V Bedřichově například v noci z pondělí na úterý naměřili minus 24,6 stupně Celsia. Stejná situace se odehrává i na jednom z nejmrazivějších míst naší planety, jen tam padají rekordy opačné.

V Arktidě se nyní v uplynulých dnech pohybovaly kolem nuly, což je až o 25 stupňů nad průměrem. Tyto jevy spolu úzce souvisí. Podle meteorologů za teplotní výkyvy může rozdělení takzvaného polárního vortexu (víru). To je tlaková níže, poblíž severního pólu, která udržuje chladné počasí nad Arktidou.

Teploty v Evropě padají na hodnoty až dvacet stupňů pod dlouhodobým průměrem. V Arktidě je situace přesně opačná. Barvy na mapě tedy neukazují okamžitou teplotu, ale o kolik stupňů pod nebo nad průměrem se teploty v současnosti pohybují.

FOTO: University of Maine

Kvůli náhlému oteplení ve stratosféře se vír rozdělil, a umožnil tak studenému proudu vzduchu dostat se přes Skandinávii a Rusko dál do Evropy.

Server Mashable nabízí trefné přirovnání: Je to, jako kdyby někdo otevřel dveře ledničky a vypustil z ní chladný vzduch, přičemž vzduch v chladničce se nezvykle oteplil.

