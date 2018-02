„Chceme, aby si kraje a ministerstvo školství (MŠMT) situaci na školách zmapovaly, stejně jako to už udělal Plzeňský a Karlovarský kraj a chystá se na to Jihočeský,” uvedl Randa.

Tento první krok podle něj ukáže, kolik učitelů a jakých předmětů nejvíce chybí. „Kritický stav je nutné řešit s předstihem, protože trvá pět let, než vyjdou absolventi,” poznamenal.

Není přehled, kolik učitelů přesně chybí na ZŠ a SŠ



O řešení nepříznivé situace v regionálním školství chce Randa co nejdříve jednat s ministrem Robertem Plagou (ANO), další děkani se všemi krajským úřady. Kraje jsou zaměstnavateli učitelů středních škol, u základních škol jsou to města a obce, u nichž je řešení složitější. „Ministerstvo má ale páky na všechny školy,” dodal Randa.

Děkani se dohodli, že z fondu F zaplatí letos v krajích průzkum, který řekne, kolik procent absolventů odchází učit.

MŠMT o nedostatku učitelů ví, ale podle asociace nemá přehled o tom, kolik učitelů chybí na základních a středních školách. Potřebuje to vědět kvůli tomu, aby mohlo prosazovat zvýšení rozpočtů fakult.

Fond F



Pedagogické fakulty podporovalo MŠMT v minulých dvou letech fondem F (fond vzdělávací politiky), ale zatím není jasné, zda bude i letos; loni v něm bylo kolem 160 miliónů Kč na spolupráci s praxí a zvýšení platů hlavně mladých pracovníků pedagogických fakult, u nichž je problém nejtíživější.

Mzdová situace je špatná na všech pedagogických fakultách, i když se liší podle škol. Plzeň má podle Randy nejnižší mzdy akademických pracovníků ze všech devíti pedagogických fakult ČR.

Česká konference rektorů považuje fond F za nesystémový. „Je ale jediným dostatečně rychlým opatřením, které existuje. A všichni děkani pedagogických fakult jsme za něj rádi a uvítali bychom jeho pokračování,” řekl Randa.

Děkani se v úterý Plzni dohodli, že z fondu F zaplatí letos v krajích průzkum, který řekne, kolik procent absolventů odchází učit. Na plzeňské fakultě je to v posledních třech letech 75 až 80 procent a podobně je to v Českých Budějovicích. „Jsem přesvědčen, že je to tak i u ostatních pedagogických fakult, ale nemám to zatím podložené čísly,” dodal Randa.

Ve všech krajích ČR chybějí kvalifikovaní učitelé. Jejich stavy se dále snižují. Například Plzeňský a Karlovarský kraj by potřeboval dvojnásobek studentů na fakultě v Plzni. Ale potřebuje na ně prostředky.

Ještě v roce 2010 měla fakulta téměř dvojnásobek studentů, celkem 3700, což je podle Randy počet, který by deficit kvalitně připravených pedagogů snižoval. Současný stav 130 akademiků by přitom fakulta musela zvýšit jen mírně, stejně jako ostatní pedagogické školy.