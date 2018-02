Jeskyně Sac Actun se nachází na mexickém poloostrově Yucatán poblíž pláže v letovisku Tulum. Je jen nedaleko předkolumbovského sídliště Tulum, tedy jednoho z posledních měst obývaných Mayi. Celá struktura se skládá ze zhruba 200 jeskyní.

Zástupci projektu GAM, zaměřeného i na studium a ochranu podzemních vod na Yucatánu, po několikaměsíčním zkoumání bludiště podmořských kanálů s krápníky mohli potvrdit existenci spojených chodeb o celkové délce 347 km. [celá zpráva]

V jeskyni pozorujeme historii starou pár tisíc let. Guillermo de Anda, archeolog

Průzkumné práce však ani zdaleka nekončí, jak dokazuje také nově zveřejněné video, které vědci poskytli agentuře Reuters.

Život i náboženské rituály

Ředitel projektu a archeolog Guillermo de Anda věří, že studie jeskyně pomůže porozumět rozvoji bohaté kultury regionu, ve kterém před španělským dobytím dominovala mayská civilizace.

Mayská civilizace (cca 2500 př. n. l. – 1520/1697 n. l.) znamená území tzv. Mayské říše i oblasti osídlené početnými mayskými národy, které se rozprostíraly na celém poloostrově Yucatán a protilehlém území až po Tichý oceán. Konkrétně v celé dnešní Guatemale, celém Belize, severozápadním Hondurasu, v mexických státech Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas a na východě mexického státu Tabasco.



„Díky objevu budeme lépe chápat vše, co se stalo v této starověké éře. Co bych chtěl konkrétně zjistit? Zejména to, jak se Mayové zásobovali potravinami, dále jak se vzájemně ovlivňovali s přírodou. Jak se jim dařilo přežívat. Co pro ně přesně znamenaly tyto jeskyně. A hlavně je třeba nalézt důkazy o jejich prvních rituálech,“ vyjmenoval de Anda pro agenturu Reuters.

„Jeskynní systém nám sděluje opravdu spoustu věcí. Je jako kniha, ve které se ale ještě musíme naučit lépe číst,“ poznamenal.

„Už teď ale jasně vidíme prvky mayské kultury. Víme i to, že v jeskyni pozorujeme historii starou pár tisíc let,“ dodal.

Některé podvodní jeskyně s jezírky měly pro původní obyvatele, jejichž potomci v oblasti nadále žijí, skutečně silný náboženský význam. Mayové například věřili, že nitra jeskyní patří bohům podsvětí. Zatím neznámé detaily může odhalit další bádání.

Středoamerická oblast toho nabízí více – nedávný nález rozlehlé sítě mayských měst lze označit takřka za archeologický objev století. [celá zpráva]