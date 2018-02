Komplex tvoří podle britského deníku The Independent dvě velké budovy ze sušených cihel obklopené otevřenými dvoranami a dílnami, kde se vyrábělo vše potřebné pro tehdejší život. Při vykopávkách se našly nádoby a další artefakty, které naznačují, že se tam vařilo i pivo.

Beer, bread and copper: these are just a few examples of what ancient Egyptians could have been up to many years ago. A recent #UChicago archeological dig reveals secrets of Tell Edfu royalty: https://t.co/XwMeVS4NPf From @Independent #CraftBeer cc @BeerAdvocate