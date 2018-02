Důvodem je to, že vestoje spálí tělo za minutu o 0,15 kalorie více než při sezení. Američtí kardiologové to čerstvě oznámili v časopise European Journal of Preventive Cardiology 1. Jejich studie se opírá o vyhodnocení dalších 46 analýz, do jejichž přípravy bylo zapojeno asi 1200 pokusných osob. Na tomto základě kardiologové tvrdí, že pokud by člověk vážící 65 kilogramů namísto sezení šest hodin denně stál, zhubl by během čtyř let o deset kilo.

Jenomže ani přes veškeré dosavadní bádání není jasné, co všechno za „hubnutím vestoje“ stojí. Kardiologové totiž poněkud alibisticky píší, že komu nestačí úbytek kalorií z pouhého stání, může zvýšit jeho účinek „dalším pohybem svalů“. A svalová aktivita je známá cesta k udržování váhy i k hubnutí.

Váha jde dolů. Ale jen trochu

Podmínkou samozřejmě je, aby zmíněný „další pohyb svalů“ nevedl přímo k nacpané ledničce. Američtí vědci ale předpokládají, že během zmíněných šesti hodin stání nenastane „žádný další příjem potravy“.

„Stání nejenže spálí víc kalorií. Dodatečná svalová aktivita je spojována také s nižším procentem infarktů, mrtvic a cukrovek. Výhody stání by tedy mohly sahat dál než jen k úbytku hmotnosti,“ tvrdí optimisticky hlavní autor studie Francisco Lopez-Jimenez z Mayo Clinic.

Jenže na spálení jedné kalorie je podle jeho údajů třeba zhruba sedm minut. Za hodinu se tak spálí jen asi devět kalorií navíc a během požadovaných šesti hodin stání celkem asi 54 kalorií.

Pro srovnání: doporučené hodnoty kalorického příjmu se u mužů od 19 let výše pohybují od 2400 po dva tisíce kalorií (čím je člověk starší, tím nižší kalorický příjem má mít). U žen se doporučují denní dávky v průměru o 400 kalorií nižší. Stání tak může zvýšit odbourávání kalorií v těle nanejvýš o 2,5 procenta.

Nejhorší je strnulost

Podle poslední zdravotní zprávy německé DKV pro rok 2016 uvádí 46 procent všech pracujících, že pracují převážně vsedě. Někteří stráví v sedavé pozici kromě zaměstnání i doma celkem až jedenáct hodin denně. Experti na výživu a odborníci na páteř přitom již léta vyzývají, aby lidé práci u stolu pravidelně přerušovali a strnulé tělo si alespoň trochu protáhli.

Strnulost velmi neprospívá zdraví, což se ovšem vztahuje i na dlouhodobé stání: „Stát dlouho na místě bez pohybu také není řešení,“ upozornil v kontrastu s jásavou americkou studií sportovní lékař Ingo Froböse. I to by podle něj mohlo způsobit problémy pohybovému aparátu.

Nejlépe by podle něj bylo vstávat od stolu třeba i několikrát za hodinu – například kvůli telefonování. Své by asi také k problémům kolem dlouhodobého stání přidali doktorovi kolegové specializující se na žilní onemocnění…

Nicméně – už koncem roku 2015 tvrdila jiná americká studie, že práce vestoje je produktivnější. Její autoři se zaměřovali na pracovníky call-center a řešili, zda by se společnostem vyplatily náklady na pořízení výškově nastavitelných stolů.