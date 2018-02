„Využívání kombinace vybraných biomarkerů k rané detekci rakoviny má potenciál naprosto změnit způsob, jakým nemoc zjišťujeme,“ řekl pro web britského deníku The Guardian Nickolas Papadopoulos, profesor onkologie na Univerzitě Johna Hopkinse a hlavní autor studie.

Vědci proto věří, že v dohledné době dokážou odhalit rakovinu ještě před tím, než lidé pocítí jakékoliv příznaky. Nový test, který je citlivý jak na zmutovanou DNA, jenž se volně vyskytuje v krvi, tak na proteinové biomarkery spojované s nádory, dokázal při testování na tisícovce pacientů nemoc rozpoznat až v 98 % případů.

Do budoucna by se takovýto test mohl využívat při rutinních preventivních prohlídkách. Tím by se podstatně zvýšilo množství pacientů, jimž by se dostalo včasné léčby.

Rakovina zanechává stopy v krvi

Test by mohl navíc i odhalit formu rakoviny, kterou pacient trpí, což se doposud krevním testům nedařilo. Celé tu funguje tak, že test dokáže detekovat zmutovanou DNA, kterou do krve uvolňují odumírající rakovinné buňky. Vědci jsou s jeho pomocí schopni rozlišit mutace u 16 genů, které jsou typické pro různé druhy nemoci. Krev pacientů byla také testována na přítomnost osmi známých biomarkerů, které mohou napovědět, kde se nádor v těle nachází.

Nejsnáze se dařilo objevit rakovinu vaječníků, následovanou rakovinou jater, žaludku, slinivky, jícnu, tlustého střeva a konečníku, plic a prsu. V případě nádorů, u nichž zatím není k dispozici screeningové vyšetření, tedy rakoviny vaječníků, jater, žaludku, slinivky a jícnu, se senzitivita pohybovala od 69 do 98 %.

Novou metodu vědci zkoušeli i na 812 zdravých kontrolních subjektech, přičemž falešná pozitivita se objevila jen v sedmi případech. „Potřebujeme, aby byl test velmi specificky zaměřen, protože falešně pozitivní testy mohou zdravé lidi vystavit zbytečným invazivním vyšetřením a procedurám, aby se přítomnost nemoci v těle prověřila,“ řekl pro The Guardian Kenneth Kinzler, profesor onkologie na Univerzitě Johna Hopkinse a spoluautor studie.

Neradovat se předčasně

Pacienti, kteří se účastnili studie, měli nemetastázující, tedy lokalizované onemocnění v prvním až třetím stádiu. Experti si všimli, že test měl největší problém s odhalením těch, jejichž onemocnění bylo v nejranějším stádiu, a dá se tedy očekávat, že v případě lidí, u nichž se symptomy ještě neobjevily, bude nižší.

Paul Pharoah, profesor nádorové epidemiologie na Cambridgeské univerzitě, řekl: „Vidíme pár zásadních varování. Za prvé, většina nádorů, na nichž jsme novou metodu zkoušeli, byla ve druhém nebo třetím stádiu, takže poměrně pokročilá. To, že test dokáže odhalit pokročilou nemoc, ještě neznamená, že se stejně dobře odhalí i nějaké rané stádium, nebo dokonce bezpříznakové stádium. Sensitivita k bujení v první fázi byla během studie jen 40 %.“

Chris Abbosh z Nádorového centra Kalifornské univerzity v Los Angeles označil novou metodu za velmi slibnou. „Je to jedna z prvních studií, která kombinuje bílkovinné biomarkery a cirkulující DNA coby nástroj k odhalování rakoviny, a která by se navíc mohla využívat u několika typů onemocnění a velkého množství pacientů.“

Tým, který stojí za objevem nové testovací metody, tvrdí, že nakonec by mohl vyjít na méně než 500 dolarů za jednoho pacienta.