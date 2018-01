Když ve středu školáci přebírali z rukou robota, který nese ženské jméno Engi, své první vysvědčení, nestačili se divit.

„Ve druhém pololetí budeš muset zapracovat na počítání, ve kterém často chybuješ,“ řekl například robot holčičce, která ho pozorovala s užaslýma očima, ve kterých se zračila otázka, jak to o ní robot může vědět.

„Bylo by moc fajn, kdybys nadšení a disciplínu ze sportu přenesl i do vyučování. Taky jsem slyšel, že někdy odmlouváš. Určitě to jen tak zkoušíš,“ řekl Engi dalšímu školákovi.

Robot jménem Engi předává vysvědčení žákyni třídy 1. A ze Základní školy Dětská v Ostravě-Porubě.

FOTO: Aleš Honus, Právo

Ovšem většinou robot u dětí nešetřil chválou a malí školáci tak mohli být s netradičním předáváním spokojeni, stejně jako jejich rodiče, kteří se na slavnostní událost přišli podívat.

Naprogramování robota pro jednu třídu trvá týden



Robot Engi je součástí expozice ostravského planetária už dva roky. Při návštěvách dělá netradičního společníka zejména školním kolektivům.

„Při návštěvách planetária dostanou děti pracovní listy s otázkami, na které pak hledají odpovědi při procházce expozicemi. Robot nakonec jejich otázky vyhodnocuje. To se dětem velmi líbí, protože najednou jejich práci hodnotí i někdo jiný než paní učitelka,“ uvedla vedoucí ostravského planetária Ivana Marková.

Tradici předávání vysvědčení v planetáriu založili před dvěma lety, vyhovět ale mohou vždy jen jedné třídě, protože naprogramování stroje tak, aby si pamatoval jednotlivé žáky a věděl, co jim má říci, trvá pro jednu třídu celý týden.

„Taková akce se musí předem důkladně připravit na základě podkladů, které nám dodá paní učitelka. Kolegyně pak pracuje na tom, co má robot dětem říci, aby věděl, jak se dítě učilo, zda bylo hodné a podobně,“ dodala ředitelka.