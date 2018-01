Studenti i firmy se zapojí do soutěže o znovuvyužití odpadu

Ministerstvo průmyslu (MPO) vyhlásilo již druhý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje, která má povzbudit firmy, obce a studenty, aby kreativně přemýšleli, jak znovu využít to, co vyhodíme. Cílem je zabránit zaplavení republiky odpadky. Češi, stejně jako další Evropané, se totiž v odpadcích doslova topí. Například Čína zakázala dovoz odpadu z jiných zemí – o to je otázka, jak vyhozené věci znovu využít, aktuálnější.