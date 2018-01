Bakterie odolávají léčivému nanostříbru, vědci v Olomouci umějí tuto vlastnost zrušit

Vědci z Univerzity Palackého (UP) v Olomouci zjistili, jak funguje obranný mechanismus bakterií vůči nanočásticím stříbra, které se používají v antibakteriální léčbě. Zároveň přišli na to, jak odolnosti bakterií vůči nanostříbru zabránit. Může to mít podle nich stěžejní význam při řešení globální antibiotické krize.