Ibuprofen může vést až k mužské neplodnosti, zjistila studie

Lék proti bolesti ibuprofen má negativní vliv na činnost varlat, tvrdí nová francouzsko-dánská studie zveřejněná ve vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Při užívání léku v dávkách běžných u sportovců se u malého vzorku mladých mužů vyvinul hormonální stav, který obvykle začíná – pokud vůbec – až u těch ve středním věku. Daný stav je spojen se sníženou plodností.