Třetina žáků pije alkohol. Rizikovější jsou dívky z víceletých gymnázií, upozorňují psychologové

Třetina českých žáků ve věku 11 až 15 let pije alkohol či se dopustila krádeže. Vyplývá to z výzkumu psychologů z Filozofické fakulty Univerzity Palackého (FF UP) v Olomouci. Vědci upozorňují, že delikventní chování se mezi žáky zvyšuje, zejména pak na víceletých gymnáziích.