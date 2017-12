Objet se otáčí okolo své osy každých asi sedm hodin. Během rotace se velmi výrazně mění jas, což vedlo experty k závěru, že jde o doutníkovité těleso s desetinásobnou délkou vůči průměru.

„Pokud takováto opuštěná plavidla nepoletí tak rychle, že opustí naši galaxii, popřípadě neshoří v nějaké hvězdě, budou unášena kolem jako jakákoli jiná mezihvězdná kometa nebo asteroid,“ uvedl astronom.

Takto by mohl vypadat asteroid Oumuamua podle kreslíře

FOTO: ESA

S nápadem, že by mohlo jít o opuštěnou kosmickou loď, přišel v době, kdy se na asteroid zaměřily výkonné radioteleskopy. Ty mají zjistit, zda objekt nevysílá nějaké signály, což by svědčilo o tom, že jde o produkt mimozemské civilizace. Objekt se sleduje ve spektru od jednoho do dvanácti gigahertzů. [celá zpráva]

Podle NASA narudlá barva svědčí o tom, že objekt byl dlouho vystaven kosmickému záření.

I když se zřejmě žádná z hypotéz, že jde o mimozemskou loď, nepotvrdí, byť by to bylo stylové v den stého výročí narození spisovatele Arthura C. Clarka, který o podobném setkání naspal knihu Setkání s Rámou, přesto jde o mimořádnou událost. Oumuamua je prvním asteroidem mimozemského původu, který se podařilo astronomům pozorovat. Může tak přinést informace o podmínkách mimo naši Sluneční soustavu a přispět k poznání, jak vznikají planety a jaké je jejich složení mimo náš planetární systém. Podle pozorování není na asteroidu žádná voda ani led, ale je hustý, tvořený kameny nebo kovy. [celá zpráva]