Američtí vědci hlásí průlom, poprvé se pokusili změnit DNA přímo v lidském těle

Vědci ve Spojených státech se v rámci léčebné terapie poprvé pokusili přímo v lidském těle upravit gen, aby trvale změnili vybranou část DNA pacienta. Do tří měsíců budeme mít jistotu, zda se pokus podařil, první známky možného úspěchu by se měly projevit již do jednoho měsíce. Informovala o tom agentura AP.