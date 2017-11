Příčinou toho, že se mladí lidé neumějí dát spolu dohromady, ale podle psychologů není jen početní převis mužů. Vliv má i stále menší schopnost mladých mužů vytvořit normální partnerské vztahy, komunikovat, navazovat vztahy se ženami.

Na poklesu této schopnosti má podíl i současná éra esemesek a krátkých zpráv, omezujících nejen slovní zásobu, ale i schopnost prostě někoho umluvit, shodují se psychologové.

Rostou i nároky žen na partnery. „Nebudu s někým jen proto, že má kalhoty,“ říká osmadvacetiletá šéfka reklamní agentury. O svém partnerovi má naprosto jasno: měl by být vzdělaný, samostatný, sebevědomý, měl by chtít mít aspoň dvě děti. Současně by měl být tolerantní, neměl by závidět a měl by umět vydýchat i to, že jeho partnerka má třeba vyšší plat než on. „Hledá se ale dost těžko,“ přiznává.

Technika jako východisko?

Z absence vhodných partnerek mohou mužům vznikat zdravotní problémy a poruchy včetně sexuální deprivace.

Řadu problémů odstraní nástup robotů a robotek jako potenciálních sexuálních, ale i společenských partnerů, tvrdí robotičtí vývojáři v Japonsku a Číně.

Nejen vývojáři, ale i obchodníci ucítili v problémech mezilidských vztahů, včetně nepoměru mužů a žen, svoji šanci. Technický vývoj se zaměřuje na umělé ženy, a to nejen z důvodů ryze sexuálních. Právě robotky by mohly nahrazovat živé partnerky i v běžné denní „obsluze“ mužů, v konverzaci a komunikaci s nimi. Pomohly by zvýšit sebevědomí tisícům opuštěných a frustrovaných mužů, shodují se psychologové.

Již dnes je v sexshopech podle prodavačů slušný zájem o realistické nafukovací panny, u kterých se ceny pohybují kolem osmi až 10 tisíc korun. Existují ale i sofistikované modely s příjemnou umělou kůží za 20 i více tisíc. Výroba těchto náhražek je přitom „genderově vyvážená“, takže jsou k dispozici i nafukovací muži.

Dokonalejší modely stojí i sto tisíc dolarů



Ani sexrobotky už v současnosti nejsou jen ve sféře teorie a abstraktní vize. Potvrdil to například Arts Electronica Festival v rakouském Linci či výrobky japonských a čínských robotických laboratoří. Již dnes je možné si pořídit jednodušší robotické modely v přepočtu za 180 tisíc korun. Složitější a dokonalejší modely přijdou zájemce na 100 tisíc, avšak dolarů.

Hranice se prolomily, neexistují žádná tabu, vývoj teď nikdo nezastaví, usuzují futurologové. Taková robotka s umělou inteligencí není rozhodně jen sexuální hračkou či náhražkou.

Po celém těle má senzory, vyžaduje laskavé dotyky. Kromě toho je schopna konverzovat, slouží i jako komunikátor. Robotky jsou vyrobeny z materiálů nerozeznatelných od lidské kůže, pohybují se a reagují například na tlak, hlasové podněty, mají i lidskou tělesnou teplotu. Od skutečné ženy jsou rozeznatelné jen při detailnějším pohledu.

Protesty sílí

Nástup sexrobotů je dnes především otázkou etickou. Proti vývoji erotických robotů se již zdvihla vlna protestů. Vznik takových robotů by mohl mít podle kritiků negativní dopady na vztahy mezi muži a ženami, ještě více by mohl otřást již tak nepříliš pevnou pozicí tradiční rodiny. Muži by mohli přestat usilovat o sex se živými ženami. A mohly by se také narušit vztahy mezi dospělými a dětmi.

Podle kritiků totiž hrozí, že kvůli sexuálním robotům se v bohatých zemích bude rodit ještě méně dětí a přibude osamělých lidí žijících se „strojem“. Nikdo není schopen říci, kde se vývoj zastaví a jaké bude mít dopady na společnost, varují.

Mnozí propagátoři robotického sexu si naopak myslí, že takové obavy jsou nesmyslné, že jde o technologii, která by mohla být pro lidi příjemná či užitečná. Pro někoho, kdo má problém se seznámením, jde o jedinečnou příležitost, jak si dopřát sexuální požitky, snížit psychické napětí. Podle nich by to mohlo omezit i sexuální násilí. Roboti kromě toho nebudou mít sexuálně přenosné nemoci, nestanou se obětí pašování a prodeje „bílého masa“. Robotky pracující ve veřejných domech nebudou skrývat své příjmy.

V jednom ale mezi odborníky panuje shoda. Do roku 2025 roboti proniknou do všech sfér lidského života. Budou tedy nabízet i sexuální služby.