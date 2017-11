„Obávám se, že umělá inteligence může zcela nahradit lidskou rasu. Když lidé dokážou vytvořit počítačové viry, které se samy vylepšují a množí...půjde o novou formu života, jež lidstvo předčí,“ citoval The Independet Hawkinga, který je pro svůj přínos k poznání v oblasti fyziky přirovnáván k Isaacu Newtonovi.

Umělá inteligence by podle Hawkinga lidstvo nevyhubila z nenávisti nebo cynismu, ale prostě proto, že by byla výtečná v naplňování svých cílů a ty by se nemusely shodovat se zájmem lidí. Nejdřív se ale musí něco naučit. Neurolog John na odpovědním serveru Quora shrnul, co by to mělo být, upozornil server Forbes.

Pane, pojdťe si hrát



Rozdíl mezi člověkem a umělou inteligencí John popsal na procesu učení. Konkrétně na tom, jak rozdílně si lidé a stroje osvojují hraní deskových her.

Stroje si s lidmi zatím hrát neumějí. FOTO: Profimedia.cz

K tomu, aby se lidé naučili hrát novou hru, musí využít hned několika kognitivních (poznávacích) dovedností. Poté, co jeden z hráčů přečte pravidla, je musejí ostatní analyzovat, pochopit a aplikovat. Následně by měli začít vnímat i vyšší principy hry, tedy vypracovat si vítěznou strategii.

To vyžaduje uvažování nad tím, jak se zachová soupeř. Dále je třeba rozeznávat objekty (panáčky ve hře) a to ze všech možných úhlů pohledu, být schopen s nimi pohybovat a vyrovnávat s neočekávanými událostmi, například s tím, že soupeř poruší pravidla nebo přeruší hru.

Umělá inteligence pokročila ve všech zmíněných aspektech. V rozpoznávání objektů je už (za určitých okolností) dokonce lepší než lidi. Kámen úrazu ale stále spočívá v kombinaci zmíněných dovedností. Umělá inteligence není schopna zobecňování. Žádný stroj například nedokáže porozumět větě „Tahle hra je jako Osadníci z Katanu, ale ve vesmíru,“ vysvětluje John.

A to ani v případě, že stroj zná Osadníky a ví i to, co je (podle současné vědy) vesmír. Nedovede oba pojmy spojit - není tedy schopen abstraktního myšlení.

Až se naučí smát



Rozdíl mezi člověkem a umělou inteligencí je také v tom, že se člověk na rozdíl od stroje nedokáže na základě znalostí a předchozích zkušeností rozhodnout, jestli je přijatá informace podstatná, nebo ne. A v neposlední řadě jde o humor. Žádná z forem umělé inteligence dosud nebyla s to pochopit, co lidem přijde vtipné a proč.

Stroje sice dokážou opakovat vtipy, ale nikoliv je tvořit.