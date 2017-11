Fakulta stavební ČVUT nabízí středoškolákům možnost vyzkoušet si běžné studium

Třídenní studentské stáže, které probíhají dvakrát do roka na Fakultě stavební ČVUT v Praze, dávají středoškolákům možnost poznat výuku na univerzitě a ujasnit si, jakou oblast by chtěli studovat. Jako průvodce mají k dispozici studenta 2. či 3. ročníku, s nímž navštěvují jeho hodiny. Stáže jsou pro studenty posledních dvou ročníků středních škol. Stále se lze hlásit na podzimní termíny, které na fakultě proběhnou od 6. listopadu do 8. prosince.