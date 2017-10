„Po sedmi letech nepřetržitého růstu výdajů na výzkum a vývoj došlo loni k poklesu,” řekla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Důvodem je podle ní zejména méně peněz z evropských fondů, za něž se v minulosti vybudovala velká výzkumná pracoviště. „Nyní bude potřeba zajistit jejich udržitelnost,” uvedla dále.

Nejrychleji rostoucí položkou na vědu a výzkum jsou mzdové náklady, loni činily 52 procent ze všech výdajů na tuto oblast, předloni to bylo 44 procent. „V roce 2016 se výzkum a vývoj prováděl na 2638 pracovištích,” poznamenal Martin Mana z odboru analýz rozvoje společnosti ČSÚ.

Výrazný pokles výdajů na VŠ a akademii věd



Převážná většina z toho byla spojena se soukromým sektorem. Naopak výdaje na výzkum a vývoj silně poklesly na vysokých školách a na Akademii věd ČR, meziročně téměř o 25 procent.

Ze státního rozpočtu šlo na výzkum a vývoj 28,5 miliardy korun, z toho největší část do vysokých škol. Za posledních deset let stát investoval do této oblasti 258 miliard korun, z toho 40 procent dostaly vysoké školy, 30 procent akademie věd.

Nejvíce podpořeným oborem byly loni komunikační a informační technologie, které dostaly 12,5 miliardy korun. Dalších šest miliard směřovalo do biotechnologií. Podle regionů patřily mezi kraje s nejintenzivnějším výzkumem Praha, Jihomoravský kraj a Středočeský kraj.

„Díky evropské podpoře tam totiž vyrostlo několik nových výzkumných center. Dohromady se v těchto dvou krajích v roce 2016 vynaložilo na výzkum a vývoj 26,1 miliardy korun,” uvedl Marek Štampach z ČSÚ. V Praze se utratilo 27,6 miliardy.

Státní výdaje mají růst



Podle analýz rady vlády pro výzkum státní výdaje na tuto oblast rostou. Pro letošní rok bylo schváleno 32,7 miliardy korun, pro rok 2018 je to 35,6 miliardy. Místopředseda vlády pro výzkum letos v říjnu předložil návrh, jak by se mělo financování výzkumu vyvíjet v dalších letech.

Počítá v něm s nárůstem peněz z veřejných národních zdrojů i ze soukromé sféry tak, aby vyrovnaly očekávaný výpadek evropských fondů po roce 2020, kdy končí programovací období. Státní peníze vložené do výzkumu by měly v roce 2024 dosáhnout jednoho procenta HDP, stejně tak peníze z podnikatelské sféry.