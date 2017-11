Na krásném umělohmotném Dunaji. V řece je více plastů než rybích larev

V roce 1835 připravil pětadvacetiletý francouzský vědec Henri Victor Regnault, který významně zasáhl do chemie, fyziky a fotografování, vůbec první syntetický plast – polyvinylchlorid. Nicméně trvalo ještě devadesát let, než dobře známé PVC začal tehdy vůbec největší chemický koncern na světě, německá firma IG Farben, průmyslově vyrábět. Nyní to už ale vypadá tak, že například v řece Dunaji plave více umělohmotných částic než rybích larev.