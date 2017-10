„Volební programy politických stran, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, zdůrazňují potřebu preferovat školství jako nejdůležitější podmínku dalšího společenského rozvoje. Úroveň školství na všech jeho stupních - od mateřských škol až po univerzity - nelze zvyšovat bez vytvoření podstatně lepších materiálních podmínek, a to i platových a mzdových,“ píše se v petici.

Smyslem společné petiční akce Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a Vysokoškolského odborového svazu je dle nich připomenout politikům, aby začali plnit své sliby.

Požadavek na plat až 38 tisíc

„Letošní zvýšení platů o 15 procent od listopadu je záplatou na neutěšenou situaci, kdy nenastupují do škol mladí vystudovaní pedagogové a z řádného platu neuživí rodinu, takže jdou za jinou, i méně kvalifikovanou, avšak lépe ohodnocenou prací. To je alarmující,“ uvedl předseda školských odborů František Dobšík.

„Náš požadavek je jasný: plat ve školství by měl dosáhnout v roce 2020 130 procent průměrné mzdy v České republice,“ doplnil ho Petr Baierl, předseda vysokoškolských odborů. To by v současnosti, kdy byla průměrná mzda na konci pololetí 29 346 korun, znamenalo zhruba 38 150 Kč.

Strany, které vytvoří vládní koalici, by podle odborářů měly potvrdit, že školství je pro ně prioritou. Programové prohlášení vlády by podle nich mělo obsahovat přehledná a termínovaná opatření, jak slibované cíle, včetně finančních, zabezpečit.

Peníze i na stipendia doktorandů

Polovina pedagogů na prvním stupni základních škol má plat pod 29 671, medián jejich kolegů na druhém stupni a středních školách byl o 11 Kč vyšší. Medián učitelů na vysoké škole byl loni 37 407 Kč. VŠ chtějí přidat peníze nejen na platy, ale i na stipendia doktorandů a podporu společensky žádaných oborů.

„Iniciátoři petice prohlašují, že budou plnění požadavků sledovat, využívat svůj vliv při jednáních sociálních partnerů a uplatňovat všechny legitimní prostředky k jejich prosazení,“ uzavírají odbory. ČR se podle nich musí přiblížit vyspělým zemím EU, kde výdaje na vzdělávání dosahují průměrně šesti procent HDP.

Na začátku září letošního roku vyhlásily školské odbory stávkovou pohotovost. [celá zpráva] Ukončily ji před měsícem poté, co vláda navýšení platů schválila. Od 1. listopadu se tedy učitelům ve veřejném školství přidá 15 procent. Kantoři si tak polepší v tarifech o 1610 až 5240 korun měsíčně. [celá zpráva]

Vysoké školy rovněž chtěly protestovat za výšení rozpočtu, než jim vláda slíbila navíc tři miliardy. [celá zpráva]