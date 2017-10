Na učitelské konferenci vystoupí i žáci, budou učit kantory používat moderní technologie

Psaní do Wikipedie, využití 3D tisku ve výuce či výuka programování na prvním stupni. To jsou témata třetího ročníku konference Učitel In, kterou v sobotu 14. října pořádá Západočeská univerzita (ZČU) v Plzni ve spolupráci s tamním magistrátem. Řečníky a lektory pracovních seminářů budou jak zkušení učitelé, tak i sami žáci. Celodenní akce na Fakultě strojní ZČU je zdarma.