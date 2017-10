Zjednodušeně řečeno jde o to, že žáci na středních odborných školách se svůj obor budou moci v praxi učit už od prvního ročníku nejen ve škole, ale i v průmyslové firmě. Navíc budou moci získat od firmy stipendia, peníze za brigády, ale i nabídku práce po ukončení studia. Pokud se ukáže, že tato cesta pomůže firmám získat chybějící kvalitní pracovníky z řad středoškoláků, tak by se měl projekt rozšířit i do dalších krajů Česka.

V Ostravě v úterý memorandum o vzájemné spolupráci, jehož součástí je i vzorová smlouva mezi střední školou, žákem a průmyslovou firmou, podepsal moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) s ministrem školství Stanislavem Štechem (za ČSSD), zmocněncem vlády ČR mimo jiné i pro MSK Jiřím Ciencialou a 1. viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Janem Rafajem.

Teorii sváření učně samozřejmě naučí ve škole. Ale ty praktické odborné věci ve firmě 1. víceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj

„Je to první krok, protože v Česku neexistuje legislativa, která by dokázala rozumně přidělit školám a firmám, na čem by se měli podílet a za co budou mít konkrétně zodpovědnost v tom vzdělávání žáků. My jsme udělali pilota, v němž chceme ukázat, že to jde. Věřím tomu, že se nám to pak podaří dát dohromady i legislativně,“ uvedl hejtman s tím, že praktická výuka by tak nově měla začínat už od 1. ročníku SŠ.

„Například svářečskému učni tak budou typ sváru vysvětlovat přímo ve firmě, konkrétně náš zaměstnanec, který má na to vzdělání. Bude u toho přítomen i učitel z jeho školy. Ti pak dohromady ověří, zda pochopil žák typ toho sváru, zda ho provedl správně. Pak dostane certifikát, který bude ověřený jak tou firmou, tak školou. To znamená, když žák půjde na trh práce, tak budou zaměstnavatelé vědět, že typ tohoto sváru absolvent školy umí, protože je to ověřené i tou firmou. Teorii sváření ho samozřejmě naučí ve škole. Ale ty praktické odborné věci ve firmě,“ vysvětlil Rafaj na konkrétním příkladu hutní firmy ArcelorMittal Ostrava.

Oboustranný závazek



„Je to pro zodpovědné zaměstnavatele, kteří budou ochotni to vnímat jako dlouhodobý projekt. Závazek zaměstnavatele by měl být minimálně na dva vzdělávací cykly, tedy na sedm let. Program zatím není pro žáky v těch čtyřech vybraných školách povinný. Je tam ale motivace v tom, že v té dané firmě získají nemalé peníze za praktickou výuku, budou moci získat i stipendia či garantovanou nabídku práce. Ve smlouvě samozřejmě by měl být oboustranný závazek, tedy když firma bude do toho studenta investovat, tak ten by se měl zavázat, že třeba několik let po studiu bude u této firmy pracovat,“ vysvětlil Rafaj.

Ministr školství ocenil přístup Moravskoslezského kraje a podniků, které jsou ochotny do projektu jít i přesto, že do něj musí investovat své vlastní peníze, přístroje, vybavení a své lidi, kteří budou vyučovat studenty. Tento model je podle něj plně funkční v Rakousku a Německu.