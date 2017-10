Roky si lámou odborníci, historici a místní, proč právě v těchto místech je tak vysoký počet dvojčat. Neexistuje žádné uspokojivé vysvětlení, jen teorie. Camarasa s ním přišel ve své knize nazvané Mengele: Anděl smrti z Jižní Ameriky.

Mengele, který v koncentračním táboře v Osvětimi mimo jiné zkoumal možnosti, jak dosáhnout narození dvojčat, ve svých experimentech pokračoval na počátku 60. let na ženách v brazilském městečku Candido Godoi, kde se skrýval před spravedlností, tvrdí historik.

Anděl smrti z Osvětimi, jak se Mengelemu přezdívalo, se po válce „ztratil“. Do konce padesátých let žil v Argentině a pracoval na farmě, kde experimentoval s porodností krav. Poté, co byl zadržen Adolf Eichmann izraelskými agenty, uprchl do Paraguaye a nakonec do Brazílie. A proč právě městečko Candido Godoi?

Pokusy s oplodněním?



Před 1. světovou válkou se tam podle Camarasy usadila silná německá komunita. Němečtí migranti žili velmi uzavřeně. Mengele začal pod falešným jménem pracovat nejprve jako veterinář, později začal poskytovat ošetření i místním ženám.

Historik Camarasa na základě průzkumu statistik a rozhovorů s místními pamětníky tvrdí, že Mengele zřejmě testoval nové drogy či prováděl pokusy s umělým oplodněním. Nadprůměrný výskyt dvojčat začal podle jeho slov právě v polovině 60. let.

Genetička Ursula Matteová ale zjistila, že zvýšený výskyt dvojčat byl zaznamenán už ve 30. letech 20. století, tedy roky předtím, než „Anděl smrti“ dorazil do Brazílie.