Díky stipendiu z nadace studuje vysokou školu

Talentovaným studentům z dětských domovů nebo sociálně slabých rodin pomáhá Stipendium Nikoly Tesly Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. O finanční příspěvek se mohou hlásit do 16. října, pokud splňují několik podmínek: studují v ČR na vysoké škole technický obor, mají studijní průměr do 2,0, je jim do 30 let a úspěšně absolvují přijímací pohovor v nadaci.