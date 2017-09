Povinné školní plavání na prvním stupni ZŠ je v tomto školním roce novinka. Rozhodla o něm na jaře bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). [celá zpráva]

Děti budou muset na prvním stupni ZŠ absolvovat alespoň 40 hodin plavání. Ředitelé jednotlivých škol musejí určit, ve kterých ročnících plavání do rozvrhu zařadí.

Do letošního roku byla výuka plavání dobrovolná, podle České školní inspekce se do ní ale zapojovalo přibližně 95 procent ZŠ. Zavedení povinného plavání se dlouho odkládalo, protože nebylo zcela vyřešeno jeho financování.

Platy instruktorů i pronájem bazénu se už dříve hradily z veřejných rozpočtů, ale cena za dopravu zůstávala na rodičích. Aby od nich školy tuto platbu nemusely požadovat v plné výši, vyhlásila Valachová rozvojový program, který dopravu dětí od školy k bazénu a zpět dotuje. Výše příspěvku se počítá podle vzdálenosti násobené počtem cest a ministerstvem paušálně stanovené ceny za jeden kilometr.

Komplikace pro některé školy

Některým školám ale působí zavedení povinného plavání potíže. Jejich ředitelé si stěžují na to, že je obtížné zapracovat ho do školního vzdělávacího programu tak, aby děti nepřišly o důležitou část ostatní výuky.

Zařazení povinného plavání do programu školy v přírodě by sice zabralo méně hodin, není ale přijatelné pro některé rodiče v horší finanční situaci, protože by museli platit ubytování a stravu.

To řešení je velmi nekoncepční, nikdo neví, zda bude moci žádat o peníze i příští rok Martin Molčík, ředitel ZŠ Bílá v Praze

Povinný plavecký výcvik také nesmí podle zákona zasahovat do víkendu. Například v Základní a mateřské škole Bílá v Praze 6 přitom dříve jezdili na šestidenní pobytové kurzy s 20 hodinami plavání, nyní budou muset hledat jiné řešení.

Většina z 1078 škol v první etapě programu obdrží částky v řádech tisíců až desetitisíců korun. Na výši dotace mají vliv různé faktory, třeba vzdálenost od školy k bazénu, počet dětí a autobusů a organizace výuky. Některé školy začnou na plavání chodit ještě letos, ale budou pokračovat i v příštím roce. Pokud mají například v roce 2017 jen jednu cestu do bazénu, obdrží zatím jen malou částku a o další peníze budou muset požádat v další etapě programu.

„To řešení je velmi nekoncepční, nikdo neví, zda bude moci žádat o peníze i příští rok,” postěžoval si ředitel ZŠ Bílá Martin Molčík.

Rozdíly mezi školami i chybné žádosti



Mezi částí škol jsou v dotacích velké rozdíly, MŠMT některým poskytne jen stovky korun a jiným naopak statisíce. Například Základní škola a Mateřské škola v Pivovarské ulici v Uherském Hradišti-Jarošově získá 105 Kč a Základní škola na Komenského náměstí ve Slaném 210 Kč, zatímco Základní škola T. G. Masaryka ve Studénce bude mít 252 tisíc Kč a Základní škola v Zeyerově ulici v Olomouci 356 tisíc Kč.

V první etapě, do které se školy mohly přihlásit do poloviny června, jich 25 poslalo chybné žádosti. Peníze nedostanou, budou se moci znovu přihlásit o dotaci na další období od ledna do června. Elektronický systém pro podávání žádostí by se podle ministerstva měl otevřít opět na začátku října a školy pak budou mít na zasílání podkladů zřejmě celý měsíc.