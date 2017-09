„Soutěž pořádáme již pošesté. Je to koncept, který se nám osvědčil – nejen, že se studenti seznámí s fungováním dotací z evropských fondů, ale také začnou aktivně přemýšlet o tom, jak mohou zlepšit své okolí. Kvalita projektů rok od roku stoupá a soutěž má dopad i v reálném životě. Na základě soutěžních projektů vznikl relaxační park pro seniory nebo aplikace, která turistům pomáhá poznat Národní park Šumava,“ uvedla Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů MMR.

Soutěžit i jako jednotlivec

Klání oproti minulému roku doznalo změn v pravidlech: studenti již nemusejí soutěžit jen ve dvou až pětičlenných týmech, ale i jako jednotlivci pod vedením svého učitele. Další novinkou je prodloužení celé soutěže, středoškoláci tak získají více času na přípravu.

Ministerstvo vydalo k soutěži příručku, která studenty provede celým procesem přípravy žádosti o dotaci, a to od prvotního návrhu přes stanovení rozpočtu až po analýzu rizik. Ta je spolu s dalšími informacemi k dispozici na stránkách soutěže či v regionálních Eurocentrech.

Eurocentra jsou informační místa, na která se lidé mohou obracet se svými dotazy o Evropské unii.

Soutěž probíhá od 1. září 2017 do 19. dubna 2018, projekt je nutné odevzdat do konce ledna příštího roku. Projekty, které následně vyberou pracovníci Eurocenter, postoupí do regionálního kola. V něm dostanou studenti první možnost prezentovat svůj projekt před odbornou porotou.

Pokud postoupí, budou jej moci na základě připomínek a doporučení komise před celostátním kolem, které proběhne 19. dubna v Praze, zdokonalit. Na vítěze čekají notebooky, kamery a jiné ceny. Ocenění nemine ani jejich pedagoga.