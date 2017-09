Studenti, kteří chtějí navštěvovat státní univerzitu, mají svůj výběr značně omezený. Veřejné školy mají často otevřená už jen dodatečná výběrová řízení. To se odráží na dostupných oborech – jedná se především o ty se strojírenským a stavebním zaměřením.

Velký výběr v Ostravě

Přihlášku si mohou podat na obor strojního řízení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, a to do 11. září. Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) je pořád z čeho vybírat, nabízí až čtyřicet studijních oborů v prezenční formě.

Na výběr je opět především ze strojírenských oborů, zájemci o jiné zaměření se ale rovněž dočkají. „Studenti mají na výběr i z oborů na hornicko-geologické fakultě, kde mohou studovat nerostné suroviny nebo třeba kartografii,” uvedla mluvčí VŠB-TUO Petra Halíková.

Pokud mají studenti zájem o ekonomické a humanitní obory, musejí trochu více zapátrat po svých aktuálních možnostech.

„Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné má otevřené přijímací řízení pro bakalářské i magisterské obory až do 10. září,” řekl Martin Kůs, zástupce Slezské univerzity v Opavě, kde má škola hlavní sídlo.

Soukromé školy jsou vstřícnější

Naopak soukromé školy se snaží studentům v tomto ohledu více vyjít vstříc. Přijímají do takřka všech oborů, termín podání přihlášek mají často prodloužený do konce září nebo až do října. Na druhou stranu se ale na soukromých vysokých školách musí platit roční školné.

„Přihlášky přijímáme až do října. Díky prodlouženému termínu pro podání přihlášek studentům můžeme nabídnout více času pro tak důležité rozhodnutí,“ vysvětlila rektorka Vysoké školy podnikání a práva v Praze Helena Válková.

Dveře jsou studentům otevřené i na Metropolitní univerzitě Praha či na Vysoké škole obchodní v Praze.

Jazykovky jako plán B

Pokud si studenti nejsou jistí, jakým směrem se má jejich akademické vzdělávání dále ubírat, není třeba dělat ukvapená rozhodnutí. Mohou využít čas, který do dalších termínů přijímacích řízení zbývá, ke studiu cizí řeči.

Řešení nabízí pomaturitní studium jazyků, díky kterému nepřijdou o status studenta. Stejně jako v případě soukromých vysokých škol se i zde platí školné.

„Deadline pro podání přihlášek stanovený nemáme, je ale lepší přihlásit se co nejdříve. Místa se nám plní, zbývá už jen pár posledních,“ poznamenala zástupkyně ředitele brněnské Jazykové školy Pelican Marcela Mitana a dodala, že letos je největší zájem o anglický a německý jazyk.

„Studenti nebudou mít nikdy jindy takovou skvělou příležitost dotknout se jazyka tak, jak mohou teď v pomaturitním studiu. Navíc je připravujeme ke státní jazykové zkoušce v obtížnostech B1, B2 a C1, díky které se pak mohou jazykům dále věnovat,“ uzavřela.