Polycystická choroba ledvin je porucha vývoje ledvinových kanálků, kvůli které se v ledvinách tvoří cysty. Ty způsobují zvětšování ledvin, které pak postupně selhávají. Na 600 porodů připadá jedno narozené postižené dítě, rodič s onemocněním předává 50procentní pravděpodobnost, že nemoc zdědí i jeho potomek.

U pacientů ve věku nad 50 let je obvykle nutné nemoc léčit umělou ledvinou. Pacienti s tímto onemocněním tvoří v Evropě (včetně ČR) zhruba osm až 10 procent dialyzovaných pacientů.

Více než 10 let se vědci pokoušejí nalézt lék na polycystickou chorobu. Konečně jej zřejmě opravdu našli. Lék, jehož účinky studie potvrdila, může znamenat pro léčbu onemocnění výrazný posun.

Zpomaluje růst cyst

Studie profesora Tesaře prokázala, že lék, jenž se doposud využíval k léčbě některých zhoubných nádorů, dokáže zpomalit růst cyst a progresi onemocnění.

„Po ověření výsledků dalšími studiemi by lék mohl do budoucna představovat možnost výrazného zlepšení kvality života pacientů s polycystickými ledvinami a eventuálně i ušetřit náklady na léčbu dialýzou a transplantací,“ uvedl Tesař.

Doteď bylo možné ovlivňovat pouze projevy choroby jako vysoký tlak či infekce. V současné době se testuje více léků, které by měly ovlivnit růst cyst a zhoršování funkce ledvin.

„Jsem přesvědčen, že léků se stále lepším efektem na růst cyst a lepší tolerancí umožňující dlouhodobé užívání bude přibývat. Zásadní pokrok lze ale očekávat spíše v horizontu pět až 10 let,“ dodal.

Výzkum zaujal odbornou veřejnost natolik, že o něm informoval i prestižní nefrologický časopis JASN (Journal of the American Society of Nephrology).