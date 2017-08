Středoškolačky čeká na ČVUT letní IT škola

V týdnu od 21. do 25. srpna se na půdě ČVUT v Praze sejdou dívky z celé republiky ve věku 14 až 19 let. Tyto středoškolské studentky se budou věnovat programování, kódování a vytváření vlastního blogu, webu či her. Týden letní IT školy již třetím rokem univerzita organizuje ve spolupráci s neziskovou organizací Czechitas. Snaží se ukázat, že IT není jen klučičí doménou.