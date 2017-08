Rodiče stále více hledí na zdravotní nezávadnost školních potřeb

Rodiče při výběru školního vybavení svých dětí stále více hledí na jejich zdravotní nezávadnost a ergonomii. Nejvíce patrné je to u psacích potřeb a batohů. Do školního sortimentu se také prosazují stolní organizéry s integrovanou nabíječkou na mobil či hodinky s GPS ke sledování pohybu dětí při cestě ze školy. Vyplývá to z ankety ČTK.