„Prakticky všechny vstupní materiály jsou dostupné ve vzduchu. V budoucnu by tato technologie mohla být zavedena na pouštích a v dalších oblastech trpících hladomorem,“ řekl Reuters vedoucí výzkumného týmu Juha-Pekka Pitkänen z Technického výzkumného centra VTT ve Finsku.

Nový systém výroby potravin využívá bioreaktor obsahující vodu, mikroby a živiny, jako jsou dusík, síra a fosfor. Elektřina v bioreaktoru vyvolá elektrolýzu vody a v kombinaci s oxidem uhličitým získaným ze vzduchu dojde k chemické reakci. Jejím výsledkem je jedlá práškovitá směs. Více než polovinu z ní tvoří protein a čtvrtinu sacharidy. Zbylá část sestává z tuků a nukleových kyselin.

