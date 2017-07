Při netradičním projektu vědci srovnávali barvu očí u 1600 párů. Jeho cílem bylo pochopit evoluci a přijít na kloub tomu, proč je Evropa kontinentem lidí s pestrým zbarvením očí.

Je to mladá mutace

„Modroocí to sice netuší, ale za barvou modrých očí se skrývá netradiční příběh spojený s vývojem lidstva. Zároveň je spjatý s velkou vědeckou hádankou,“ řekl Právu vedoucí výzkumu Pavel Lízal z Přírodovědecké fakulty brněnské Masarykovy univerzity.

Modrookost je poměrně mladá mutace. Poprvé se objevila u lidí žijících v okolí Černého moře před zhruba 10 000 lety, což je z historického hlediska teprve nedávno.

Řečeno s nadsázkou, příroda poněkud zakouzlila a vytvořila mutaci genu HERC2 na 15. chromozomu, který společně s genem OCA2 nejvýznamněji ovlivňuje barvu očí. Tak se mezi hnědooké narodil první člověk s očima v barvě nebe. Jenže, jak je možné, že to tím neskončilo?

Vědci se domnívají, že výhodou modrookých byla světlost této mutace. Světlá kůže, barva vlasů i očí je totiž pro lidi podvědomým znakem mládí, zdraví a plodnosti. Modroocí to zkrátka měli s výběrem partnera snazší než hnědoocí. To platilo obzvlášť za situace, kdy v Evropě připadalo na jednoho pravěkého lovce sedm žen. Jejich potomci se pak rozšířili po kontinentu.

V Norsku má modré oči 80 procent populace, v Česku 40



V Norsku nyní tvoří modroocí zhruba 80 procent obyvatel, v Česku kolem 40 procent a na jihu Evropy přibližně 20 procent. Norští vědci udělali před deseti lety výzkum, který ukázal, že modroocí lidé si vyhledávají především modrooké partnery.

Tento výsledek si chtěli ověřit jejich čeští kolegové. Ukázalo se, že v Česku je tomu stejně a počet modrookých vzrůstá.

Pokud by ale jejich počet výrazně převážil nad hnědookými, patrně by se hnědoocí stali jako menšina atraktivnější a trend by se obrátil, což znamená, že hnědoocí by byli coby partneři žádanější. To potvrzují i průběžné výsledky výzkumu, které ukazují, že hnědoocí jsou pro modrooké v atraktivitě výběru partnera hned na druhém místě. Hnědé oči jsou na světě nejrozšířenější. Jsou běžné u Afričanů, Asiatů, původních obyvatel Ameriky i Austrálie.

Slováci jsou jiní, dávají přednost hnědookým



Do celého výzkumu vnášejí zcela novou informaci Slováci. Tam totiž překvapivě modroocí nedávají přednost modrookým, ale naopak přednostně si vybírají hnědooké partnery. Proč je to tak, to vědci zatím po analýze barevnosti očí zhruba 500 párů netuší. Domnívají se, že to může být způsobeno vyšším zastoupením hnědookých ve slovenské populaci než v české.

S nadsázkou lze říci, že tam možná dělá reklamu tmavookým ve známé lidovce opěvovaná „krásná Katarína“, která bydlí nedaleko od Trenčína a má černé oči. Jenže ty věda vůbec nezná. Černé oči jsou ve skutečnosti temně hnědé. Další odpovědi by měl poskytnout pokračující výzkum.