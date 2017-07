Čeští výzkumníci mají problém prosadit své objevy ve světě

Čeští vědci mají potíže prosadit se se svými objevy ve světě, většina jejich vynálezů má totiž jen český patent. To znamená, že zahraniční vědci a průmysl o ně nemají velký zájem. Upozornili na to odborníci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UK) v Praze. Jejich patentovaný objev z roku 2012, který by mohl přispět k léčbě rakoviny, si prý nyní přivlastnili lékaři v USA.